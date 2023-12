Théâtre des Salinières – Père ou Fils Salle polyvalente Mazères, 15 mars 2024, Mazères.

Mazères Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15 22:00:00

Comédie de Clément Michel.

Avec : Alexis Plaire, Jean Mourière, Julie Uteau, Laura Luna, Franck Bevilacqua et Sophie Danino

Mise en scène : Alexis Plaire

Durée : 1h30

Bertrand et Alexandre Delorme, père et fils, n’entretiennent pas d’excellentes relations. Le temps d’un week-end complètement fou, le père et le fils se retrouvent chacun dans le corps de l’autre. Comment le fils, dans le corps de son père, va-t-il gérer sa campagne des législatives ? Comment le père, dans le corps de son fils, va-t-il passer le week-end avec sa fiancée ? Et si cette situation catastrophique et surréaliste devenait finalement une chance pour réapprendre à se connaître ? Et à s’aimer… Véritable comédie menée à toute vitesse, Père ou Fils est aussi un tourbillon où l’émotion n’est jamais très loin..

Comédie de Clément Michel.

Avec : Alexis Plaire, Jean Mourière, Julie Uteau, Laura Luna, Franck Bevilacqua et Sophie Danino

Mise en scène : Alexis Plaire

Durée : 1h30

Bertrand et Alexandre Delorme, père et fils, n’entretiennent pas d’excellentes relations. Le temps d’un week-end complètement fou, le père et le fils se retrouvent chacun dans le corps de l’autre. Comment le fils, dans le corps de son père, va-t-il gérer sa campagne des législatives ? Comment le père, dans le corps de son fils, va-t-il passer le week-end avec sa fiancée ? Et si cette situation catastrophique et surréaliste devenait finalement une chance pour réapprendre à se connaître ? Et à s’aimer… Véritable comédie menée à toute vitesse, Père ou Fils est aussi un tourbillon où l’émotion n’est jamais très loin.

Comédie de Clément Michel.

Avec : Alexis Plaire, Jean Mourière, Julie Uteau, Laura Luna, Franck Bevilacqua et Sophie Danino

Mise en scène : Alexis Plaire

Durée : 1h30

Bertrand et Alexandre Delorme, père et fils, n’entretiennent pas d’excellentes relations. Le temps d’un week-end complètement fou, le père et le fils se retrouvent chacun dans le corps de l’autre. Comment le fils, dans le corps de son père, va-t-il gérer sa campagne des législatives ? Comment le père, dans le corps de son fils, va-t-il passer le week-end avec sa fiancée ? Et si cette situation catastrophique et surréaliste devenait finalement une chance pour réapprendre à se connaître ? Et à s’aimer… Véritable comédie menée à toute vitesse, Père ou Fils est aussi un tourbillon où l’émotion n’est jamais très loin.

EUR.

Salle polyvalente

Mazères 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par OT Sauternes Graves Landes Girondines