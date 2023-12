Théâtre des Salinières – Le dîner de cons Salle polyvalente Mazères, 3 février 2024, Mazères.

Mazères Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03 22:00:00

Comédie de Francis Veber

Avec : Hubert Myon, David Mira-Jover, Jean Marc Cochery, Renaud Calvet, Romain Losi, Nora Fred et Marine Segalen

Mise en scène : David Mira-Jover

Durée : 1h30

Si Pierre Brochant vous invite un soir à dîner, méfiez-vous car il a une spécialité… Chaque mercredi, Pierre et ses amis organisent un dîner de cons. Le principe est simple : chacun amène un con. Celui qui a dégoté le con le plus spectaculaire est déclaré vainqueur. Ce soir, Pierre Brochant exulte car il pense avoir découvert un champion du monde. Le con idéal. Un con de classe mondiale en la personne de François Pignon, comptable au ministère des finances, passionné de modèles réduits en allumettes. Mais ce qu’il ne sait pas, c’est que Pignon est une perle rare, prêt à tout pour rendre service, mais passé maître dans l’art de déclencher des catastrophes….

Comédie de Francis Veber

Avec : Hubert Myon, David Mira-Jover, Jean Marc Cochery, Renaud Calvet, Romain Losi, Nora Fred et Marine Segalen

Mise en scène : David Mira-Jover

Durée : 1h30

Si Pierre Brochant vous invite un soir à dîner, méfiez-vous car il a une spécialité… Chaque mercredi, Pierre et ses amis organisent un dîner de cons. Le principe est simple : chacun amène un con. Celui qui a dégoté le con le plus spectaculaire est déclaré vainqueur. Ce soir, Pierre Brochant exulte car il pense avoir découvert un champion du monde. Le con idéal. Un con de classe mondiale en la personne de François Pignon, comptable au ministère des finances, passionné de modèles réduits en allumettes. Mais ce qu’il ne sait pas, c’est que Pignon est une perle rare, prêt à tout pour rendre service, mais passé maître dans l’art de déclencher des catastrophes…

Comédie de Francis Veber

Avec : Hubert Myon, David Mira-Jover, Jean Marc Cochery, Renaud Calvet, Romain Losi, Nora Fred et Marine Segalen

Mise en scène : David Mira-Jover

Durée : 1h30

Si Pierre Brochant vous invite un soir à dîner, méfiez-vous car il a une spécialité… Chaque mercredi, Pierre et ses amis organisent un dîner de cons. Le principe est simple : chacun amène un con. Celui qui a dégoté le con le plus spectaculaire est déclaré vainqueur. Ce soir, Pierre Brochant exulte car il pense avoir découvert un champion du monde. Le con idéal. Un con de classe mondiale en la personne de François Pignon, comptable au ministère des finances, passionné de modèles réduits en allumettes. Mais ce qu’il ne sait pas, c’est que Pignon est une perle rare, prêt à tout pour rendre service, mais passé maître dans l’art de déclencher des catastrophes…

EUR.

Salle polyvalente

Mazères 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par OT Sauternes Graves Landes Girondines