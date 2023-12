Théâtre des Salinières – Fleur de cactus Salle polyvalente Mazères Catégories d’Évènement: Gironde

2024-01-12 20:30:00

fin : 2024-01-12 22:00:00 Comédie de BARILLET & GREDY

Avec : Laura Luna, Damien Tridant, Alexis Plaire, Madeleine Loiseau, suite de distribution en cours.

Mise en scène : Alexis Plaire

Durée : 1h30 Le chirurgien-dentiste Julien Desforges a fait croire à Antonia, sa maîtresse, qu’il était marié et père de trois enfants. Dans son cabinet, il est assisté par une infirmière modèle, très efficace, genre » cactus » et secrètement amoureuse de lui.

Ce jour-là, Antonia fait une tentative de suicide. Affolé, Julien lui propose de divorcer pour l’épouser, mais Antonia exige qu’il lui fasse connaître sa femme. Julien pense alors à son assistante pour jouer ce rôle. Celle-ci refuse d’abord puis se prête au jeu. Pour justifier le consentement de sa femme à ce divorce, il lui invente un amant qu’il lui faut à nouveau matérialiser. Un ami parasite, Norbert, fera l’affaire, mais il est lui-même doté d’une maîtresse….

Salle polyvalente

Mazères 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine

