Théâtre des Salinières – Inavouable Salle polyvalente Mazères, 20 octobre 2023, Mazères.

Mazères,Gironde

Comédie d’Eric Assous.

Mise en scène : David Mira-Jover

Durée : 1h30.

LA PIÈCE

Gaspard et Clémence vivent heureux. Ils sont les grands-parents de Roberto, 18 mois, que leur fils unique Lucas et son épouse Manon doivent leur confier le temps d’un séjour en amoureux à Capri. Mais avant de partir en vacances, une dispute éclate. Le jeune couple que les parents croyaient soudés est en réalité au bord de l’implosion. En fait, Marion part seule à Capri avec un autre homme tandis que Lucas reste à Paris.

Au cours d’une discussion sur le possible divorce de leur fils, quelques confessions émergent et puis, catastrophe … la phrase de trop ! Celle qui entraînera des déchaînements en rafales et des conséquences apocalyptiques !.

Salle polyvalente

Mazères 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Comedy by Eric Assous.

Directed by David Mira-Jover

Running time: 1h30.

THE PLAY

Gaspard and Clémence live happily ever after. They are the grandparents of 18-month-old Roberto, whom their only son Lucas and his wife Manon have entrusted to their care for a romantic holiday in Capri. But just before they set off on their vacation, an argument breaks out. The young couple, whom the parents thought were close-knit, are actually on the verge of implosion. In fact, Marion is going to Capri alone with another man, while Lucas is staying in Paris.

During a discussion about their son?s possible divorce, a few confessions emerge and then, catastrophe… one sentence too many! The one that’s going to lead to a flurry of outbursts and apocalyptic consequences!

Comedia de Eric Assous.

Dirigida por David Mira-Jover

Duración: 1h30.

LA OBRA

Gaspard y Clémence viven felices. Son los abuelos de Roberto, de 18 meses, al cuidado de su único hijo Lucas y de su mujer Manon durante unas románticas vacaciones en Capri. Pero antes de emprender sus vacaciones, estalla una discusión. La joven pareja, que los padres creían muy unida, está a punto de estallar. De hecho, Marion se va sola a Capri con otro hombre, mientras que Lucas se queda en París.

En el curso de una discusión sobre el posible divorcio de su hijo, surgen algunas confesiones, y entonces sobreviene el desastre… ¡una frase de más! ¡La que provocará un aluvión de arrebatos y consecuencias apocalípticas!

Komödie von Eric Assous.

Regie: David Mira-Jover

Dauer: 1,5 Stunden.

DAS STÜCK

Gaspard und Clémence leben glücklich. Sie sind die Großeltern des 18 Monate alten Roberto, der ihnen von ihrem einzigen Sohn Lucas und seiner Frau Manon für die Dauer eines Liebesurlaubs auf Capri anvertraut werden soll. Doch bevor sie in den Urlaub fahren, kommt es zu einem Streit. Das junge Paar, von dem die Eltern dachten, dass es zusammenhält, steht in Wirklichkeit kurz vor der Implosion. Tatsächlich fährt Marion allein mit einem anderen Mann nach Capri, während Lucas in Paris bleibt.

Während einer Diskussion über die mögliche Scheidung ihres Sohnes tauchen einige Geständnisse auf und dann, Katastrophe … der Satz zu viel! Der Satz, der zu einem Amoklauf mit apokalyptischen Folgen führen wird!

