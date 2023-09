Théâtre des Salinières – Le Squat Salle polyvalente Mazères, 22 septembre 2023, Mazères.

Mazères,Gironde

Comédie de Jean Marie Chevret

Mise en scène : Marine Segalen

Durée : 1h30

LA PIÈCE

Un jeune couple marginal, Samir et Natacha, squatte l’appartement d’un immeuble bourgeois. Ils vont être surpris par les propriétaires, Jeanne et Maryvonne, deux soeurs d’un autre temps. Autant dire que « l’affaire » se présente très mal !

La solution serait de les faire vider les lieux avec pertes et fracas, mais la plaidoirie de Manuel, le fils du concierge, et l’intervention de Jeanne, débouchent sur une cohabitation forcée. C’est alors le choc de deux planètes totalement opposées avec un déchaînement de « clichés » de part et d’autre.

Pourtant, l’humour et le dialogue tendent à prouver qu’un cliché basique de racisme, d’intolérance et de barrière sociale s’efface dès les premiers signes d’une volonté réelle d’écouter et de comprendre l’autre..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . EUR.

Salle polyvalente

Mazères 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Comedy by Jean Marie Chevret

Director: Marine Segalen

Running time: 1h30

THE PLAY

A young couple from the fringe, Samir and Natacha, squat in an apartment in a middle-class building. They are surprised by the owners, Jeanne and Maryvonne, two sisters from another era. Needless to say, the « affair » is not looking good!

The solution would be to make them vacate the premises with a bang, but the plea of Manuel, the concierge?s son, and Jeanne?s intervention, lead to a forced cohabitation. The result is a clash of two totally different planets, with clichés on both sides.

Yet humor and dialogue tend to prove that a basic cliché of racism, intolerance and social barriers can be erased at the first sign of a genuine willingness to listen and understand the other.

Comedia de Jean Marie Chevret

Dirección: Marine Segalen

Duración: 1h30

LA OBRA

Una joven pareja marginada, Samir y Natacha, ocupa el piso de un edificio de clase media. Son sorprendidos por las propietarias, Jeanne y Maryvonne, dos hermanas de otra época. Ni que decir tiene que la situación no pinta bien

La solución sería hacerles desalojar el local de un plumazo, pero la súplica de Manuel, el hijo del portero, y la intervención de Jeanne desembocan en una convivencia forzada. Es un choque de dos planetas completamente diferentes, con un derroche de clichés por ambas partes.

Sin embargo, el humor y el diálogo tienden a demostrar que los tópicos básicos del racismo, la intolerancia y las barreras sociales pueden borrarse a la primera señal de una auténtica voluntad de escuchar y comprender al otro.

Komödie von Jean Marie Chevret

Regie: Marine Segalen

Dauer: 1,5 Stunden

DAS STÜCK

Ein junges Außenseiterpaar, Samir und Natacha, besetzt die Wohnung eines bürgerlichen Wohnhauses. Sie werden von den Besitzern, Jeanne und Maryvonne, zwei Schwestern aus einer anderen Zeit, überrascht. Die Sache sieht nicht gut aus!

Die Lösung wäre, dass die beiden die Wohnung räumen, aber Manuel, der Sohn des Hausmeisters, und Jeannes Intervention führen zu einem erzwungenen Zusammenleben. Es kommt zum Aufeinandertreffen zweier völlig gegensätzlicher Planeten mit einem Ausbruch von « Klischees » auf beiden Seiten.

Doch der Humor und der Dialog beweisen, dass ein grundlegendes Klischee von Rassismus, Intoleranz und sozialen Barrieren schon bei den ersten Anzeichen einer echten Bereitschaft, dem anderen zuzuhören und ihn zu verstehen, verschwinden kann.

