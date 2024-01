Un beau jour Salle Polyvalente Mayenne Mayenne, jeudi 18 avril 2024.

Un beau jour Un beau jour est un portrait impressionniste, voyage visuel et sonore autour de la chanteuse emblématique Barbara. 18 et 19 avril Salle Polyvalente Mayenne Famille 9€, réduit 12,5€, plein 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-18T20:30:00+02:00 – 2024-04-18T21:30:00+02:00

Fin : 2024-04-19T20:30:00+02:00 – 2024-04-19T21:30:00+02:00

Un beau jour est un portrait impressionniste, voyage visuel et sonore autour de la chanteuse emblématique Barbara. Un répertoire de sept chansons a été choisi, chacune étant traitée avec un langage particulier, et racontant une courte histoire, mettant en jeu le rapport intime d’un.e des interprètes avec celle-ci.

Ce spectacle est ainsi la rencontre entre des artistes aujourd’hui et Barbara, entre deux époques, deux langages, celui de Barbara et celui de la « Compagnie à » au plateau.

Il nous paraît aujourd’hui important de défendre une forme qui invite à l’introspection et à la poésie, à une époque où nous avons toutes et tous tant besoin de poésie et de partage.

➡️ Bord de scène à l’issue de la représentation.

➡️ Spectacle financé dans le cadre de Voisinages.

Salle Polyvalente Mayenne Rue Volney, 53100 Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@kiosque-mayenne.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0243301016 »}]

spectacle voisinages

© Jef Rabillon