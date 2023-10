THÉÂTRE : LA BANANE SUR LE GÂTEAU PAR LA TROUPE LES GENS DU COIN Salle Polyvalente Mattaincourt, 3 novembre 2023, Mattaincourt.

Mattaincourt,Vosges

La banane sur le gâteau par la troupe Les Gens du Coin.

Comédie de Claude Husson

Buvette sur place.

Réservation recommandée au 03 29 37 18 89

Organisation assurée par Ia municipalité de MATTAINCOURT et la troupe le Gens du Coin. Tout public

Vendredi 2023-11-03 fin : 2023-11-04 . 5 EUR.

Salle Polyvalente rue Notre Dame

Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est



La banane sur le gâteau by the troupe Les Gens du Coin.

Comedy by Claude Husson

Refreshments on site.

Reservations recommended on 03 29 37 18 89

Organized by MATTAINCOURT town council and the Gens du Coin troupe

La banane sur le gâteau por la compañía Les Gens du Coin.

Comedia de Claude Husson

Refrescos in situ.

Se recomienda reservar en el 03 29 37 18 89

Organizado por el ayuntamiento de MATTAINCOURT y la compañía Les Gens du Coin

La banane sur le gâteau (Die Banane auf dem Kuchen) von der Theatergruppe Les Gens du Coin.

Komödie von Claude Husson

Erfrischungsgetränke vor Ort.

Reservierung empfohlen unter 03 29 37 18 89

Organisation durch Ia municipalité de MATTAINCOURT und die Truppe Le Gens du Coin

Mise à jour le 2023-10-17 par OT MIRECOURT