SALTI – CIE TOUJOURS APRÈS MINUIT Salle polyvalente Marvejols, 26 mars 2024, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Salti avec la Cie Toujours après minuit

Quand la musique et la danse se font remèdes.

SALTI est un spectacle jeune public crée à partir de la tarentelle, danse populaire du sud de l’Italie. La tarentelle est une danse qui soigne. En effet, elle soi….

2024-03-26 fin : 2024-03-26 . EUR.

Salle polyvalente

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Salti with Cie Toujours après minuit

When music and dance become medicine.

SALTI is a show for young audiences based on tarantella, a popular dance from southern Italy. Tarantella is a dance that heals. In fact, it is a…

Salti avec Cie Toujours après minuit

Cuando la música y la danza se convierten en medicina.

SALTI es un espectáculo para público joven basado en la tarantela, una danza popular del sur de Italia. La tarantela es una danza curativa. De hecho, es una de las…

Salti mit der Cie Toujours après minuit

Wenn Musik und Tanz sich als Heilmittel erweisen.

SALTI ist eine Aufführung für junges Publikum, die auf der Grundlage des Tarantella, eines Volkstanzes aus Süditalien, kreiert wurde. Die Tarantella ist ein Tanz, der heilt. Er ist nämlich ein …

