COEUR DE PIAF – CIE DONIN-THÉVENET Salle polyvalente Marvejols, 21 janvier 2024, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Coeur de Piaf par la Cie Donin-Thévenet

Quand la voix et l’accordéon de Cathy Donin se mêlent à la guitare de Gérard Thévene le répertoire intemporel de la Môme vous envoute…

Coeur de Piaf c’est une déambulation fantaisiste dans le Paris des année….

2024-01-21 fin : 2024-01-21 . EUR.

Salle polyvalente

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Coeur de Piaf by Cie Donin-Thévenet

When Cathy Donin’s voice and accordion mingle with Gérard Thévene’s guitar, the timeless repertoire of La Môme will have you spellbound…

Coeur de Piaf is a whimsical stroll through the Paris of the…

Coeur de Piaf de Cie Donin-Thévenet

Cuando la voz y el acordeón de Cathy Donin se funden con la guitarra de Gérard Thévene, le cautivará el repertorio intemporal de La Môme…

Coeur de Piaf le lleva a un caprichoso paseo por el París de…

Coeur de Piaf von der Cie Donin-Thévenet

Wenn die Stimme und das Akkordeon von Cathy Donin sich mit der Gitarre von Gérard Thévene vermischen, wird Sie das zeitlose Repertoire von La Môme verzaubern…

Coeur de Piaf ist ein fantasievoller Spaziergang durch das Paris der…

Mise à jour le 2023-08-25 par 48 – OT Gévaudan Destination