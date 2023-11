MARCHE DE NOËL MARVEJOLS – OTCCGD Salle Polyvalente Marvejols, 9 décembre 2023, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Venez vivre la magie de Noël à Marvejols!

Les 9 et 10 décembre, divers artisans et commerçants vous feront découvrir leurs produits et/ou créations sur le marché de Noël de Marvejols.

Des animations seront proposées…..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:00:00. EUR.

Salle Polyvalente

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Experience the magic of Christmas in Marvejols!

On December 9 and 10, various craftsmen and retailers will be showcasing their products and/or creations at the Marvejols Christmas market.

There will also be entertainment….

Vive la magia de la Navidad en Marvejols

Los días 9 y 10 de diciembre, varios artesanos y comerciantes expondrán sus productos y/o creaciones en el mercado navideño de Marvejols.

También habrá entretenimiento….

Erleben Sie den Zauber von Weihnachten in Marvejols!

Am 9. und 10. Dezember werden Sie auf dem Weihnachtsmarkt von Marvejols von verschiedenen Handwerkern und Händlern mit ihren Produkten und/oder Kreationen verwöhnt.

Es werden auch Animationen angeboten….

Mise à jour le 2023-11-07 par 48 – OT Gévaudan Destination