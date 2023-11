CONFIDENCES ONE MAGIC SHOW – CYRIL AYRAU MAGIE salle polyvalente Marvejols, 2 décembre 2023, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Le spectacle « Confidences » de Cyril Ayrau Magie vient d’être nominé parmi les 6 meilleurs spectacles de magie de France par la Fédération Française des artistes prestidigitateurs, l’équivalent d’une nomination aux Oscars version Magie.

salle polyvalente

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Cyril Ayrau Magie’s « Confidences » show has just been nominated as one of the 6 best magic shows in France by the Fédération Française des artistes prestidigitateurs, the equivalent of a magic Oscar nomination.

El espectáculo « Confidences » de Cyril Ayrau Magie acaba de ser nominado como uno de los 6 mejores espectáculos de magia de Francia por la Fédération Française des artistes prestidigitateurs, el equivalente a una nominación a los Oscar de la magia.

Die Show « Confidences » von Cyril Ayrau Magie wurde von der Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs als eine der sechs besten Zaubershows Frankreichs nominiert, was einer Oscar-Nominierung in der Version Magie gleichkommt.

