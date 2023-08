DÉRACINÉS – CIE ALAS NEGRAS Salle Polyvalente Marvejols, 30 novembre 2023, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Déracinés par la Cie Alas Negras

Un spectacle visuel de marionnettes et d’ombres vous emmène dans une quête d’origines perdues…

Yuma, un adolescent d’origine Innu (un peuple autochtone du Canada), se sent tiraillé entre ses racines enfouies sous l….

2023-11-30 fin : 2023-11-30 . EUR.

Salle Polyvalente

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Uprooted by Cie Alas Negras

A visual puppet and shadow show takes you on a quest for lost origins…

Yuma, a teenager of Innu origin (an aboriginal people from Canada), feels torn between his roots buried beneath the…

Desarraigados por Cie Alas Negras

Un espectáculo visual de marionetas y sombras te lleva en busca de los orígenes perdidos…

Yuma, un adolescente de origen Innu (pueblo aborigen de Canadá), se siente desgarrado entre sus raíces enterradas bajo el mar y su…

Déracinés von der Cie Alas Negras

Ein visuelles Puppen- und Schattenspiel nimmt Sie mit auf eine Suche nach verlorenen Ursprüngen…

Yuma, ein Teenager der Innu (ein indigenes Volk in Kanada), fühlt sich zwischen seinen unter der Erde vergrabenen Wurzeln…

