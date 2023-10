SALON DU LIVRE FEUILLES D’AUTOMNE – MÉDIATHÈQUE JULES ROUJON salle polyvalente Marvejols, 26 novembre 2023, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Dans le cadre de la Semaine Littéraire, le Salon du livre Feuilles d’automne ouvre ses portes, avec la participation des librairies Papyrus, Le Pré aux livres, le Rouge et le Noir et Canopé.

Nous aurons l’honneur d’accueillir les auteurs, Manu Causs….

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. EUR.

salle polyvalente

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



As part of Literary Week, the Feuilles d’automne book fair opens its doors, with the participation of the Papyrus, Le Pré aux livres, le Rouge et le Noir and Canopé bookshops.

We’ll be honored to welcome authors Manu Causs…

En el marco de la Semana Literaria, abre sus puertas la feria del libro Feuilles d’automne, con la participación de las librerías Papyrus, Le Pré aux livres, le Rouge et le Noir y Canopé.

Tendremos el honor de recibir a los autores Manu Causs…

Im Rahmen der Semaine Littéraire öffnet die Buchmesse Feuilles d’automne ihre Pforten, an der die Buchhandlungen Papyrus, Le Pré aux livres, le Rouge et le Noir und Canopé teilnehmen.

Wir haben die Ehre, die Autoren Manu Causs…

Mise à jour le 2023-10-20 par 48 – OT Gévaudan Destination