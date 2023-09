LOTO SANS ORDINATEUR Salle Polyvalente Marvejols, 8 octobre 2023, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Loto sans ordinateur

2 cartons pleins

– Une brouette garnie d’une valeur de 250€

– Un ordinateur portable

– Un écran plat

– Un panier garni d’une valeur de 100€

Et bien d’autres lots : jambon, corbeille gourmande, électroménager, bon de carburant, r….

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Salle Polyvalente

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Lotto without computer

2 full boxes

– A wheelbarrow with contents worth 250?

– A laptop computer

– A flat screen

– A gift basket worth 100?

And many other prizes: ham, gourmet basket, household appliances, fuel vouchers, r…

Lotería sin ordenador

2 cajas llenas

– Una carretilla con contenido por valor de 250?

– Un ordenador portátil

– Un televisor de pantalla plana

– Una cesta regalo por valor de 100?

Y muchos otros premios: jamón, cesta gourmet, electrodomésticos, vales de combustible, etc.

Lotto ohne Computer

2 volle Kartons

– Eine gefüllte Schubkarre im Wert von 250?

– Ein Laptop

– Ein Flachbildschirm

– Ein gefüllter Korb im Wert von 100?

Und viele weitere Preise: Schinken, Gourmet-Korb, Haushaltsgeräte, Tankgutschein, Rabattmarken und vieles mehr.

Mise à jour le 2023-09-19 par 48 – OT Gévaudan Destination