GAZON MAUDIT Salle Polyvalente Marvejols, 7 octobre 2023, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Gazon Maudit comédie par Hélène Zidi

La comédie culte de Josiane Balasko, adaptée et mise en scène pour la première fois au théâtre ! Du rire à partager sans modération !

Laurent (mari volage) et Loli (qui ne se doute de rien) forment un couple h….

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Salle Polyvalente

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Gazon Maudit comedy by Hélène Zidi

Josiane Balasko’s cult comedy, adapted and staged for the first time on stage! Laughter to be shared without moderation!

Laurent (a fickle husband) and Loli (who doesn’t suspect a thing) form a h…

Gazon Maudit comedia de Hélène Zidi

La comedia de culto de Josiane Balasko, adaptada y puesta en escena por primera vez ¡Risas para compartir sin moderación!

Laurent (un marido caprichoso) y Loli (que no sospecha nada) forman una pareja infeliz…

Gazon Maudit Komödie von Hélène Zidi

Die Kultkomödie von Josiane Balasko, adaptiert und zum ersten Mal auf der Theaterbühne inszeniert! Lachen, das man ohne Mäßigung teilen kann!

Laurent (flüchtiger Ehemann) und Loli (die nichts ahnt) bilden ein h…

