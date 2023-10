Marché de Noël de Marval Salle polyvalente Marval, 25 novembre 2023, Marval.

Marval,Haute-Vienne

Le Comité des fêtes de Marval vous invite pour son marché de Noël le dimanche 25 novembre à la salle des fêtes de 10h à 17h..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

Salle polyvalente

Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes de Marval invites you to its Christmas market on Sunday November 25 at the salle des fêtes from 10am to 5pm.

El Comité de Fiestas de Marval le invita a su mercadillo navideño el domingo 25 de noviembre en la sala de fiestas del pueblo de 10.00 a 17.00 horas.

Das Festkomitee von Marval lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt am Sonntag, dem 25. November, von 10.00 bis 17.00 Uhr in den Festsaal ein.

