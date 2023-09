Super concours de belote Salle polyvalente Marval, 8 octobre 2023, Marval.

Marval,Haute-Vienne

Le dimanche 8 octobre à partir de 14h super belote du Club de l’Amitié de Pensol à la salle polyvalente de Marval. A vos cartes, prêts, jouez !.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Salle polyvalente

Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Sunday October 8 from 2pm, super belote by the Club de l’Amitié de Pensol at the Salle polyvalente in Marval. Ready, set, play!

El domingo 8 de octubre a partir de las 14.00 horas, el Club de l’Amitié de Pensol organiza una super belote en la sala polivalente de Marval. Sobre sus cartas, listos, ¡a jugar!

Am Sonntag, den 8. Oktober ab 14 Uhr Super Belote des Freundschaftsklubs von Pensol in der Mehrzweckhalle von Marval. Auf die Karten, fertig, spielen!

