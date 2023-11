Journée citoyenne sur l’eau Salle polyvalente Mareuil en Périgord, 2 décembre 2023, Mareuil en Périgord.

Mareuil en Périgord,Dordogne

Le Conseil de développement durable du Périgord Vert organise une journée citoyenne sur l’EAU : UN TRÉSOR EN DANGER !, le samedi 2 décembre 2023, à partir de 9 heures, dans la salle polyvalente de Mareuil en Périgord. Elle sera suivie à 16 heures par l’Assemblée générale du CDD..

Salle polyvalente

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Conseil de développement durable du Périgord Vert is organizing a citizens’ day on WATER: A TREASURE IN DANGER! on Saturday, December 2, 2023, starting at 9 a.m. in the Salle polyvalente in Mareuil en Périgord. It will be followed at 4pm by the CDD General Meeting.

El Consejo de Desarrollo Sostenible de Périgord Vert organiza una jornada ciudadana sobre el AGUA: UN TESORO EN PELIGRO el sábado 2 de diciembre de 2023, a partir de las 9 h en la Sala Polivalente de Mareuil en Périgord. A continuación, a las 16.00 horas, se celebrará la Asamblea General del CDD.

Der Rat für nachhaltige Entwicklung (Conseil de développement durable du Périgord Vert) organisiert am Samstag, den 2. Dezember 2023, ab 9 Uhr in der Mehrzweckhalle von Mareuil en Périgord einen Bürgertag zum Thema « WASSER: EIN SCHATZ IN GEFAHR! Im Anschluss daran findet um 16 Uhr die Generalversammlung des CDD statt.

