Exposition : Le Temps d’un Patchwork Salle polyvalente Malemort, 7 octobre 2023, Malemort.

Malemort,Corrèze

Venez découvrir des ouvrages de patchwork de toutes les tailles, de différentes techniques, contemporains et traditionnels. organisé par l’association « Le temps d’un patchwork ».

De 10h à 18h à la salle polyvalente (derrière la Mairie). entrée libre..

2023-10-07 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

Salle polyvalente

Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and discover contemporary and traditional patchwork quilts of all sizes and techniques. Organized by the association « Le temps d?un patchwork ».

From 10 a.m. to 6 p.m. at the salle polyvalente (behind the Mairie). free admission.

Venga a descubrir colchas de patchwork contemporáneas y tradicionales de todos los tamaños y técnicas. Organizado por la asociación « Le temps d’un patchwork ».

De 10.00 a 18.00 h. en la sala polivalente (detrás del ayuntamiento). entrada gratuita.

Entdecken Sie Patchworkarbeiten in allen Größen, mit verschiedenen Techniken, zeitgenössisch und traditionell. Organisiert von der Vereinigung « Le temps d’un patchwork ».

Von 10 bis 18 Uhr in der Mehrzweckhalle (hinter dem Rathaus). Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-10-03 par Brive Tourisme