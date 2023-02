Randonnée du printemps salle polyvalente Maison pour Tous Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

3€ licenciés – 5€ non licenciés randonnée cyclo ouverte à tous sur deux parcours de 50km et 100km autour de châtellerault

inscriptions salle polyvalente de la Maison pour Tous 10, rue du nouveau Brunswick à Châtellerault à partir de 07h30 – départ à 08h00

café/viennoiserie au départ – ravitaillement sur le parcours – vin d’honneur à l’arrivée salle polyvalente Maison pour Tous 10, rue du nouveau Brunswick Châtellerault 86100 Vienne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T05:00:00+00:00 – 2023-04-02T12:00:00+00:00

