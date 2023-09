bal trad et stage Salle polyvalente mairie, Narrosse (40) bal trad et stage Salle polyvalente mairie, Narrosse (40), 29 octobre 2023, . bal trad et stage Dimanche 29 octobre, 10h00 Salle polyvalente mairie, Narrosse (40) stage et bal 10 euros Bal seul 5 Stage de danse de 10h à12h30 Bourrée Aurore Sand Ekialde dantza Repas tiré du sac Bal trad de 15h à18h source : événement bal trad et stage publié sur AgendaTrad Salle polyvalente mairie, Narrosse (40) 117, Rue des Écoles

