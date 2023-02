Nuit de la Chouette à Murianette Salle polyvalente – Mairie, 25 mars 2023, Murianette.

Nuit de la Chouette à Murianette Samedi 25 mars, 19h00 Salle polyvalente – Mairie

Tous publics, entrée libre (dans la limite des places disponibles)

A la découverte des rapaces nocturnes : conférence + sortie – Tous publics

Salle polyvalente – Mairie 226 Montée du champ de la vigne Murianette 38420 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Au cours de cette soirée, nous découvrirons les rapaces nocturnes de l’Isère et notamment la Chevêche d’Athéna et la Chouette hulotte. La soirée débutera par une présentation en salle avec description, images et chants des différentes espèces par un animateur bénévole de la LPO AuRA DT Isère. Elle se poursuivra dehors à l’écoute des chants nocturnes encadrée par des bénévoles de la LPO AuRA et du CPN Curieux de Nature. Accès tout public. Pour la sortie, terrain plat sans difficulté (1300 m aller et retour à pied au départ de la salle). Prévoir gilets jaunes, lampes et vêtements chauds adaptés (annulation de la sortie sur le terrain en cas de mauvais temps mais la conférence en salle sera maintenue).



