Concours de pétanque Salle polyvalente mairie de Sorbier Sorbier, 2 septembre 2023, Sorbier.

Sorbier,Allier

Concours de pétanque organisé par le comité des fêtes de Sorbier,ouvert à tous, restauration, buvette en soirée plateaux repas, animations pour les enfants, feu d’artifice, concert.

2023-09-02 13:30:00 fin : 2023-09-02 20:00:00. .

Salle polyvalente mairie de Sorbier

Sorbier 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Petanque competition organized by the Sorbier festivities committee, open to all, catering, evening refreshments, meal trays, children’s entertainment, fireworks, concert

Concurso de petanca organizado por el Comité de Fiestas de Sorbier, abierto a todos, catering, bar de refrescos por la noche, bandejas de comida, animaciones para niños, fuegos artificiales, concierto..

Petanque-Wettbewerb, organisiert vom Festkomitee von Sorbier, offen für alle, Essen und Trinken am Abend, Essensplatten, Kinderanimation, Feuerwerk, Konzert

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire