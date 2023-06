Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Gymnastique Volontaire Madeleine – Portes Ouvertes salle polyvalente Madeleine Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Gymnastique Volontaire Madeleine – Portes Ouvertes salle polyvalente Madeleine Orléans, 19 juin 2023, Orléans. Gymnastique Volontaire Madeleine – Portes Ouvertes 19 juin – 21 juillet salle polyvalente Madeleine cours gratuits pendant deux semaines du lundi 19 juin au vendredi 30 juin vous pouvez assister gratuitement à un ou plusieurs cours de gym, différentes pratiques sont proposées, renfort, pilates, étirements, cross training, yoga, marche nordique, actigym seniors, aero-move.

3 lieux dans les quartiers Madeleine et dunois à Orléans : salle polyvalente Madeleine 103 rue du faubourg Madeleine – dojo de la Madeleine allée Pierre Chevallier – gymnase Deniau 28 rue du Coulmiers salle polyvalente Madeleine 103 rue du faubourg Madeleine 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « gvmadeleine@yahoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://gv-orl-madeleine-deniau.assoconnect.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-19T10:00:00+02:00 – 2023-06-19T21:30:00+02:00

2023-07-21T12:30:00+02:00 – 2023-07-21T15:30:00+02:00 portes ouvertes gym Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu salle polyvalente Madeleine Adresse 103 rue du faubourg Madeleine 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Age min 16 Age max 99 Lieu Ville salle polyvalente Madeleine Orléans

salle polyvalente Madeleine Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Gymnastique Volontaire Madeleine – Portes Ouvertes salle polyvalente Madeleine Orléans 2023-06-19 was last modified: by Gymnastique Volontaire Madeleine – Portes Ouvertes salle polyvalente Madeleine Orléans salle polyvalente Madeleine Orléans 19 juin 2023