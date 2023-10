Loto Salle polyvalente Lusigny, 26 novembre 2023, Lusigny.

Lusigny,Allier

Loto avec super quine, tour enfant, tour corsé. Spa valeur 869 €, bon d’achat de 400 €, ordinateur portable, et pleins d’autres lots… Caisse de viande, jambon, rosette, poubelle garnie, plus de 3000 euros de lots.Buvette et petite restauration sur place.

2023-11-26 13:00:00 fin : 2023-11-26 . .

Salle polyvalente le bourg

Lusigny 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Lotto with super quine, children’s round, full-bodied round. Spa worth 869 ?, 400 ? gift voucher, laptop computer, and lots of other prizes… Crate of meat, ham, rosette, garnished garbage can, more than 3,000 euros worth of prizes

Lotería con super quina, ronda infantil, ronda fuerte. Spa por valor de 869?, cheque regalo de 400?, ordenador portátil, y muchos otros premios… Cajón de carne, jamón, escarapela, cubo relleno, más de 3000 euros en premios, refrescos y aperitivos in situ

Lotto mit Super-Quine, Kinderrunde, knallharte Runde. Spa im Wert von 869 ?, Einkaufsgutschein von 400 ?, Laptop und viele andere Lose… Fleischkiste, Schinken, Rosette, gefüllter Mülleimer, über 3000 Euro an Losen

Mise à jour le 2023-10-27 par Office du tourisme de Moulins & sa région