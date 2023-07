Cinéma Itinérant Salle polyvalente Lus-la-Croix-Haute, 26 juillet 2023, Lus-la-Croix-Haute.

Lus-la-Croix-Haute,Drôme

Alors qu’ils tentent de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, tous deux plombiers, se retrouvent plongés dans un nouvel univers féerique à travers un mystérieux conduit. 2 séances : 19h et 21h..

2023-07-26 19:00:00 fin : 2023-07-26 22:28:00. .

Salle polyvalente le village

Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



While trying to repair an underground pipe, Mario and his brother Luigi, both plumbers, find themselves plunged into a new fairytale world through a mysterious conduit. 2 screenings: 7pm and 9pm.

Mientras intentan reparar una tubería subterránea, Mario y su hermano Luigi, ambos fontaneros, se ven inmersos en un nuevo mundo de cuento de hadas a través de un misterioso conducto. 2 proyecciones: 19.00 y 21.00 horas.

Bei dem Versuch, ein unterirdisches Rohr zu reparieren, werden Mario und sein Bruder Luigi, beide Klempner, durch eine mysteriöse Leitung in eine neue Märchenwelt versetzt. 2 Vorstellungen: 19 Uhr und 21 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de Tourisme du Pays Diois