Exposition de camions décorés salle polyvalente Lus-la-Croix-Haute, 22 juillet 2023, Lus-la-Croix-Haute.

Lus-la-Croix-Haute,Drôme

L’association French Truck Show expose pour la seconde année des de camions décorés. C’est autour du tuning, que vous découvrirez aussi le métier de camionneurs.

Soirée DJ le samedi, food truck….

2023-07-22 09:00:00 fin : 2023-07-23 00:00:00. .

salle polyvalente

Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For the second year, the French Truck Show association is exhibiting decorated trucks. You’ll also be able to discover the trucking trade through tuning.

DJ night on Saturday, food truck…

Por segundo año, la asociación francesa Truck Show expone camiones decorados. También podrá conocer mejor la profesión de camionero a través del tuning.

Noche de DJ el sábado, food truck…

Der Verein French Truck Show stellt im zweiten Jahr dekorierte Lastwagen aus. Rund um das Tuning werden Sie auch den Beruf des Truckers kennenlernen.

DJ-Abend am Samstag, Foodtrucks…

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme du Pays Diois