Séances cinéma Salle polyvalente Lus-la-Croix-Haute, 5 juillet 2023, Lus-la-Croix-Haute.

Lus-la-Croix-Haute,Drôme

Deux séances.

19h : ciné enfant « Le chat potté »

21h : ciné adulte « Interdit aux chiens et aux italiens.

2023-07-05 19:00:00 fin : 2023-07-05 21:00:00. .

Salle polyvalente le village

Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Two screenings.

7pm: children’s film « Le chat potté » (Puss in Boots)

9pm: adult film « Forbidden to dogs and Italians

Dos proyecciones.

19.00 horas: película infantil « El Gato con Botas

21.00 horas: película para adultos « Prohibido a perros e italianos

2 Vorführungen.

19 Uhr: Kinderkino « Die gestiefelte Katze »

21 Uhr: Erwachsenenkino « Hunde und Italiener verboten

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme du Pays Diois