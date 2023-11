Soirée années 80 Salle polyvalente Lubersac, 2 mars 2024, Lubersac.

Lubersac,Corrèze

Soirée années 80 organisée par Lubersac Festivités et animée par DJ ARNAUD

Repas : soupe, mique petit-salé, fromage, dessert.

Inscriptions au 06 14 64 53 54 ou 06 71 94 58 13.

2024-03-02

Salle polyvalente avenue du 08 mai 1945

Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



80s party organized by Lubersac Festivités and hosted by DJ ARNAUD

Meal: soup, mique petit-salé, cheese, dessert.

Registration on 06 14 64 53 54 or 06 71 94 58 13

Velada ochentera organizada por Lubersac Festivités y presentada por DJ ARNAUD

Comida: sopa, mique petit-salé, queso, postre.

Inscripciones en el 06 14 64 53 54 o 06 71 94 58 13

Abend der 80er Jahre, organisiert von Lubersac Festivités und moderiert von DJ ARNAUD

Mahlzeit: Suppe, mique petit-salé, Käse, Dessert.

Anmeldungen unter 06 14 64 53 54 oder 06 71 94 58 13

