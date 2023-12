Thé dansant spécial Noël à Lubersac Salle polyvalente Lubersac Catégories d’Évènement: Corrèze

Lubersac Thé dansant spécial Noël à Lubersac Salle polyvalente Lubersac, 17 décembre 2023, Lubersac. Lubersac Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 14:30:00

fin : 2023-12-17 19:00:00 Thé dansant spécial Noël orchestré par le Trio de Nathalie Legay. Café gourmand offert

Réservations au 06 81 55 17 93.

Thé dansant spécial Noël orchestré par le Trio de Nathalie Legay. Café gourmand offert

Réservations au 06 81 55 17 93

Thé dansant spécial Noël orchestré par le Trio de Nathalie Legay. Café gourmand offert

Réservations au 06 81 55 17 93 EUR.

Salle polyvalente avenue du 08 mai 1945

Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Lubersac Autres Code postal 19210 Lieu Salle polyvalente Adresse Salle polyvalente avenue du 08 mai 1945 Ville Lubersac Departement Corrèze Lieu Ville Salle polyvalente Lubersac Latitude 45.439227 Longitude 1.39829731 latitude longitude 45.439227;1.39829731

Salle polyvalente Lubersac Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lubersac/