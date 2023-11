Marché de Noël Salle polyvalente Louroux-de-Bouble, 26 novembre 2023, Louroux-de-Bouble.

Louroux-de-Bouble,Allier

Marché de noël, artisans, dégustation d’huitres, crêpes et buvette.

Photos avec le Père Noël à partir de 15h30..

2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Salle polyvalente

Louroux-de-Bouble 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas market, artisans, oyster tasting, crêpes and refreshments.

Photos with Santa Claus from 3.30pm.

Mercado navideño, artesanos, degustación de ostras, crepes y refrescos.

Fotos con Papá Noel a partir de las 15.30 h.

Weihnachtsmarkt, Kunsthandwerker, Austernverkostung, Crêpes und Erfrischungsstände.

Fotos mit dem Weihnachtsmann ab 15:30 Uhr.

