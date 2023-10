Loto de l’ACCA Salle Polyvalente Louis Aragon Châlus, 4 novembre 2023, Châlus.

Châlus,Haute-Vienne

Ouverture de la salle à 19h30. 15 parties.

2€ le carton, 10€ les 6, 12€ les 8, 14€ les 10, 16€ les 12 et spéciale à 1€.

À gagner : bon d’achat de 200€, enceinte sono LG, 4 caddies alimentaires, 4 jambons de pays, 1 maxi caddie, balai vapeur B&D, …

Bourriches : 3€ les 5 tickets, 5€ les 10 et 8€ les 20.

Possibilité de réserver par téléphone..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

Salle Polyvalente Louis Aragon

Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Hall opens at 7:30 pm. 15 games.

2? per box, 10? for 6, 12? for 8, 14? for 10, 16? for 12 and 1? specials.

To be won: 200? gift voucher, LG sound system, 4 food caddies, 4 country hams, 1 maxi caddy, B&D steam broom, …

Food trolleys: 3? for 5 tickets, 5? for 10 and 8? for 20.

Reservations can be made by telephone.

La sala abre a las 19.30 h. 15 partidas.

2? por caja, 10? por 6, 12? por 8, 14? por 10, 16? por 12 y especiales a 1?

Para ganar: vale de compra de 200?, equipo de sonido LG, 4 carritos de comida, 4 jamones locales, 1 maxi carrito, limpiadora de vapor B&D, etc.

Cestas: 3? por 5 entradas, 5? por 10 y 8? por 20.

Las reservas pueden hacerse por teléfono.

Öffnung des Saals um 19:30 Uhr. 15 Spiele.

2? pro Karton, 10? pro 6, 12? pro 8, 14? pro 10, 16? pro 12 und Spezial für 1?

Zu gewinnen: Einkaufsgutschein über 200?, LG-Soundbox, 4 Einkaufswagen mit Lebensmitteln, 4 Schinken aus der Region, 1 Maxi-Einkaufswagen, B&D-Dampfbesen, …

Preise: 3? für 5 Tickets, 5? für 10 Tickets und 8? für 20 Tickets.

Reservierung per Telefon möglich.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus