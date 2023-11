La Famille et les écrans Salle polyvalente Lorlanges Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Ateliers Parents & Enfants « La famille et les écrans »

Ateliers menés par La Compagnie Art qi Med.

2023-11-25 09:30:00 fin : 2023-11-25 11:30:00. .

Salle polyvalente

Lorlanges 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Parents & Children workshops « The family and screens »

Workshops led by La Compagnie Art qi Med Talleres para padres e hijos « La familia y las pantallas »

Talleres dirigidos por La Compagnie Art qi Med Eltern- und Kinderworkshops « Die Familie und die Bildschirme »

