Festival « Coup de théâtre à Mareau aux Près » Salle polyvalente Les Muids, 24 novembre 2023, Les Muids.

Festival « Coup de théâtre à Mareau aux Près » 24 – 26 novembre Salle polyvalente de 5 à 9 €

VENDREDI 24 NOVEMBRE

20h30 – Elles s’aiment depuis 20 ans (La Cie des Elles et des Ils)

SAMEDI 25 NOVEMBRE

11h00 – Les contes du monde (La Cie des Elles et des Ils) – gratuit

16h00 – Santa Secret (TLT La poule et l’œuf)

20h30 – Le Dîner de Cons (La Cie des Elles et des Ils)

DIMANCHE 26 NOVEMBRE

11h00 – Une nuit chez les Perrault (Zigotastiques)

14h00 – Scène ouverte (Zigotastiques) – gratuit

15h30 – Mariage et Châtiment (La Cie des Elles et des Ils)

Salle polyvalente Rue du Stade 45370 Mareau-aux-Prés Les Muids 45370 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-compagnie-des-elles-et-des-ils »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:30:00+01:00

2023-11-26T15:30:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

La Cie des Elles et des Ils, TLT La poule et l’œuf, Zygotastiques