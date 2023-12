Soirée Halloween Salle polyvalente Les Choux, 31 octobre 2024, Les Choux.

Les Choux Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-31 16:30:00

fin : 2024-10-31

Le service d’Action Culturelle et le service Jeunesse de la Communauté

des Communes Giennoises ont souhaité fêter cet évènement..

Goules, vampires, squelettes et

autres créatures terrifiantes sortent

de leurs cachettes pour nous

rejoindre, hanter notre imaginaire

ainsi que nos nuits.

Sont-ils vraiment imaginaires ?

Le spectacle dessiné des Contes

de la Peur est un savant dosage

de contes et de dessins réalisés

en direct où le conteur et le

dessinateur entraînent le public

dans une danse démoniaque

pleine de frissons.

Salle polyvalente

Les Choux 45290 Loiret Centre-Val de Loire



