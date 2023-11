Marché de Noël Salle polyvalente Le Veurdre Catégories d’Évènement: Allier

Le Veurdre Marché de Noël Salle polyvalente Le Veurdre, 3 décembre 2023, Le Veurdre. Le Veurdre,Allier MARCHÉ DE NOEL.

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Salle polyvalente

Le Veurdre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



CHRISTMAS MARKET MERCADO DE NAVIDAD WEIHNACHTSMARKT Mise à jour le 2023-11-14 par Office du tourisme de Moulins & sa région Détails Catégories d’Évènement: Allier, Le Veurdre Autres Lieu Salle polyvalente Adresse Salle polyvalente Ville Le Veurdre Departement Allier Lieu Ville Salle polyvalente Le Veurdre latitude longitude 46.756319;3.040298

Salle polyvalente Le Veurdre Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-veurdre/