Téléthon Salle polyvalente Le Veurdre, 1 décembre 2023, Le Veurdre.

Le Veurdre,Allier

Animations diverses et repas sur les deux jours

Repas vendredi soir et samedi midi. Buvette.

2023-12-01 11:00:00 fin : 2023-12-01 23:00:00. EUR.

Salle polyvalente

Le Veurdre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Entertainment and meals on both days

Meals on Friday evening and Saturday lunchtime. Refreshment bar

Diversas actividades de entretenimiento y comidas ambos días

Comidas el viernes por la noche y el sábado a mediodía. Bar

Verschiedene Animationen und Mahlzeiten an beiden Tagen

Mahlzeiten am Freitagabend und Samstagmittag. Getränkestand

Mise à jour le 2023-11-14 par Office du tourisme de Moulins & sa région