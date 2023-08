« De Notes en Accords » assistez à un concert olfactif Salle polyvalente Le Soulié, 17 septembre 2023, Le Soulié.

« De Notes en Accords » assistez à un concert olfactif Dimanche 17 septembre, 10h30 Salle polyvalente 10 €. Sur inscription.

Écouter. Sentir. Admirer. Une idée ambitieuse…et délicieuse ! Créé par Audrey et Sophie Irles, deux sœurs enthousiastes et passionnées : elles mêlent avec poésie leurs passions respectives, la musique et le parfum ici associés à l’art, pour offrir au public un moment hors du temps dédié à nos sens. Une soirée multisensorielle sur mesure.

Concert exceptionnel pour les 300 ans de la composition du concerto Les Quatre Saisons de Vivaldi.

Salle polyvalente 34330 Le Soulié Le Soulié 34330 Hérault Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

©Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc