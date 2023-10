HALLOWEEN Salle polyvalente Le Pompidou, 31 octobre 2023, Le Pompidou.

Le Pompidou,Lozère

Venez fêter Halloween au Pompidou ! A 15h, récolte des friandises chez l’habitant. A partir de 19h, fête à la salle polyvalente ! Amène ta préparation pour une grignote partagée. Buvette gratuite pour les enfants. Soirée endiable…..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Salle polyvalente

Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie



Come and celebrate Halloween at the Pompidou! Trick-or-treating at 3pm. From 7pm, party time at the Salle Polyvalente! Bring your own treats for a shared snack. Free refreshments for children. Endiable evening….

Venga a celebrar Halloween en el Pompidou Truco o trato a las 15.00 h. A partir de las 19:00, fiesta en la sala de fiestas Traiga sus propias golosinas para compartir la merienda. Refrescos gratuitos para los niños. Tarde endiable….

Feiern Sie Halloween im Pompidou! Um 15 Uhr, Sammeln von Süßigkeiten bei den Einwohnern. Ab 19 Uhr: Party in der Mehrzweckhalle! Bringen Sie Ihre Zubereitung für eine gemeinsame Knabberei mit. Kostenlose Getränke für die Kinder. Endiable-Abend….

Mise à jour le 2023-10-20 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère