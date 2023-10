Théâtre « 12 Hommes en Colère » Salle Polyvalente Le Grand-Bourg, 5 novembre 2023, Le Grand-Bourg.

Le Grand-Bourg,Creuse

Douze jurés sont réunis pour juger un jeune accusé du meurtre de son père. Il risque la peine de mort, mais pour être condamné, il faut un vote à l’unanimité.

Toutes les preuves sont contre lui : sa culpabilité semble évidente pour tout le monde… sauf pour l’un des jurés. Le doute s’installe peu à peu : et si on était en train d’envoyer un innocent sur la chaise électrique ?.

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . EUR.

Salle Polyvalente

Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Twelve jurors meet to try a young man accused of murdering his father. He faces the death penalty, but a unanimous vote is needed to convict.

All the evidence is against him: his guilt seems obvious to everyone… except for one of the jurors. Doubts gradually creep in: what if we’re sending an innocent man to the electric chair?

Doce miembros del jurado se reúnen para juzgar a un joven acusado de asesinar a su padre. Se enfrenta a la pena de muerte, pero se necesita un voto unánime para condenarlo.

Todas las pruebas están en su contra: su culpabilidad parece obvia para todos… excepto para uno de los miembros del jurado. Poco a poco van surgiendo dudas: ¿y si envían a un inocente a la silla eléctrica?

Zwölf Geschworene sind versammelt, um über einen Jugendlichen zu urteilen, der des Mordes an seinem Vater beschuldigt wird. Ihm droht die Todesstrafe, aber um verurteilt zu werden, ist ein einstimmiges Votum erforderlich.

Alle Beweise sprechen gegen ihn: Seine Schuld scheint für jeden offensichtlich zu sein … außer für einen der Geschworenen. Nach und nach kommen Zweifel auf: Was, wenn ein Unschuldiger auf den elektrischen Stuhl geschickt wird?

Mise à jour le 2023-10-18 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse