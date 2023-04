Projection-concert autour de l’occitan Salle Polyvalente, Le Fossat (09)

Projection-concert autour de l’occitan Salle Polyvalente, Le Fossat (09), 14 avril 2023, . Projection-concert autour de l’occitan Vendredi 14 avril, 18h30 Salle Polyvalente, Le Fossat (09) Participation libre – Projection de courts-métrages en occitan sous-titrés en français. « Sens racinas, pas de flors » ; « Cercaires » ; « Occitan 2.1 » – Concert avec le groupe Fontanet. – Apéro dinatoire. source : événement Projection-concert autour de l’occitan publié sur AgendaTrad Salle Polyvalente, Le Fossat (09) Salle Polyvalente, 09130 Le Fossat, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/42212 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T18:30:00+02:00 – 2023-04-14T20:30:00+02:00

Détails Autres Lieu Salle Polyvalente, Le Fossat (09) Adresse Salle Polyvalente, 09130 Le Fossat, France Age max 110 Lieu Ville Salle Polyvalente, Le Fossat (09)

