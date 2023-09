Soirée choucroute-tartiflette Salle polyvalente Le Busseau, 7 octobre 2023, Le Busseau.

Le Busseau,Deux-Sèvres

Les sapeurs Pompiers de l’ Absie -le Busseau organise une soirée choucroute-tartiflette à la salle polyvalente du Busseau.

Avec l’orchestre SHOWYS.

Réservation avant le 1 er octobre au 06 35 93 49 09

Tarifs : 24 € ou à emporter 18 €

Enfant -12 ans = 7 €.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Salle polyvalente

Le Busseau 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Absie -le Busseau fire department is organizing a sauerkraut and tartartiflette evening at the Salle polyvalente in Le Busseau.

With the SHOWYS orchestra.

Reservations before October 1 at 06 35 93 49 09

Prices: 24 ? or takeaway 18 ?

Children under 12 = 7 ?

El cuerpo de bomberos de l’Absie -le Busseau organiza una velada de chucrut y tartiflette en la sala polivalente de Le Busseau.

Con la banda SHOWYS.

Reserva antes del 1 de octubre en el 06 35 93 49 09

Precios: 24€ o para llevar 18€

Niños menores de 12 años = 7€

Die Feuerwehr von l’ Absie -le Busseau organisiert einen Sauerkraut-Tartiflette-Abend in der Mehrzweckhalle von Busseau.

Mit dem Orchester SHOWYS.

Reservierung vor dem 1. Oktober unter 06 35 93 49 09

Preise: 24 ? oder zum Mitnehmen 18 ?

Kinder -12 Jahre = 7 ?

Mise à jour le 2023-09-19 par CC Val de Gâtine