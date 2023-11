Théâtre : « les Cercles parallèles » Salle polyvalente Le Breuil, 18 novembre 2023, Le Breuil.

Le Breuil,Allier

Comédie de Georges Bernay, jouée par le Théâtre des Planches Folles. Organisé par le Club de l’Amitié..

2023-11-18 15:00:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

Salle polyvalente

Le Breuil 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Comedy by Georges Bernay, play by Théâtre des Planches Folles. By Club de l’Amitié.

Comedia de Georges Bernay, interpretada por el Théâtre des Planches Folles. Organizado por el Club de l’Amitié.

Komödie von Georges Bernay, gespielt vom Théâtre des Planches Folles. Organisiert vom Club de l’Amitié.

