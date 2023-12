Randonnée de l’Arconce Salle Polyvalente – Le Bourg Saint-Didier-en-Brionnais Catégories d’Évènement: Saint-Didier-en-Brionnais

Saône-et-Loire Randonnée de l’Arconce Salle Polyvalente – Le Bourg Saint-Didier-en-Brionnais, 18 février 2024, Saint-Didier-en-Brionnais. Saint-Didier-en-Brionnais Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 08:00:00

fin : 2024-02-18 . 5 nouveaux circuits avec ravitaillements : 7-10-13,5-18-22 km. Pain perdu à l’arrivée. Pensez à apporter votre gobelet. .

Salle Polyvalente – Le Bourg

Saint-Didier-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-14 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination) Détails Catégories d’Évènement: Saint-Didier-en-Brionnais, Saône-et-Loire Autres Code postal 71110 Lieu Salle Polyvalente - Le Bourg Adresse Salle Polyvalente - Le Bourg Ville Saint-Didier-en-Brionnais Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Salle Polyvalente - Le Bourg Saint-Didier-en-Brionnais Latitude 46.33705 Longitude 4.1262 latitude longitude 46.33705;4.1262

Salle Polyvalente - Le Bourg Saint-Didier-en-Brionnais Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-didier-en-brionnais/