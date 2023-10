Soirée Danses Folkloriques Salle polyvalente Lavaufranche, 22 septembre 2023, Lavaufranche.

Lavaufranche,Creuse

L’Association Lavaufranche Loisirs organise des soirées de danses folkloriques avec musiciens, animées par Huguette.

Les cours sont gratuits et ouvert à tous (sauf une séance payante au profit du TELETHON)..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 23:00:00. EUR.

Salle polyvalente

Lavaufranche 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Association Lavaufranche Loisirs organizes evening folk dances with musicians, led by Huguette.

Classes are free and open to all (except for one paid session in aid of TELETHON).

La Association Lavaufranche Loisirs organiza veladas de baile folclórico con músicos, dirigidas por Huguette.

Las clases son gratuitas y abiertas a todos (excepto una sesión, que se cobra en beneficio de TELETHON).

Der Verein Lavaufranche Loisirs organisiert Abende mit Folkloretänzen mit Musikern, die von Huguette moderiert werden.

Die Kurse sind kostenlos und für alle offen (außer einer kostenpflichtigen Sitzung zugunsten des TELETHON).

Mise à jour le 2023-09-12 par Creuse Tourisme