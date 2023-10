Escape game séniors sur le sommeil à Latrille salle polyvalente Latrille, 3 octobre 2023, Latrille.

Latrille,Landes

Le CIAS en partenariat avec l’ASEPT Sud Aquitaine, M2P, le Clic de Nogaro proposent les ateliers à destination des seniors

Le 3 octobre à 14h un Escape Game (jeu d’évasion sur le sommeil ) à LATRILLE à la salle polyvalente

Inscription au 05 58 06 55 98.

2023-10-03 fin : 2023-10-03 . .

salle polyvalente

Latrille 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



The CIAS, in partnership with ASEPT Sud Aquitaine, M2P and Clic de Nogaro, is offering the following workshops for seniors

On October 3 at 2 p.m., an Escape Game in LATRILLE at the salle polyvalente

To register, call 05 58 06 55 98

El CIAS, en colaboración con ASEPT Sud Aquitaine, M2P y el Clic de Nogaro, propone los siguientes talleres para personas mayores

El 3 de octubre a las 14 h, un Escape Game (juego de escape sobre el sueño) en Latrille, en la Sala Polivalente

Para inscribirse, llamar al 05 58 06 55 98

Das CIAS bietet in Zusammenarbeit mit ASEPT Sud Aquitaine, M2P und dem Clic de Nogaro Workshops für Senioren an

Am 3. Oktober um 14 Uhr ein Escape Game (Fluchtspiel über den Schlaf ) in LATRILLE in der Mehrzweckhalle

Anmeldung unter 05 58 06 55 98

