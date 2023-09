Concert Pierre et le Loup, Peio eta Otsoa Salle polyvalente Larressore, 9 février 2024, Larressore.

Larressore,Pyrénées-Atlantiques

Dans une version bilingue, le quintette à vent de l’Orchestre du Pays Basque accompagné de l’artiste et poète Mixel Etxecopar revisitent le célèbre conte musical de Prokofiev, enchantement garanti pour toutes les générations. Le coup de génie de Prokofiev en composant ce conte musical est d’en faire un véritable moment de découverte des instruments en associant chacun d’entre eux aux personnages de l’histoire et à leur caractère, de la spontanéité chaleureuse des bois pour Pierre à la lugubre et inquiétante fanfare du cor pour le loup.

Placement libre et non numéroté..

2024-02-09 fin : 2024-02-09 . EUR.

Salle polyvalente

Larressore 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In a bilingual version, the wind quintet of the Orchestre du Pays Basque, accompanied by artist and poet Mixel Etxecopar, revisit Prokofiev’s famous musical tale, guaranteed to delight all generations. Prokofiev’s stroke of genius in composing this musical tale was to make it a genuine moment of instrumental discovery, associating each instrument with the characters in the story and their character, from the warm spontaneity of the woodwinds for Peter to the lugubrious and disquieting fanfare of the horn for the wolf.

Free seating, not numbered.

En versión bilingüe, el quinteto de viento de la Orquesta del País Vasco, acompañado por el artista y poeta Mixel Etxecopar, revisita el célebre cuento musical de Prokofiev, que encantará a todas las generaciones. La genialidad de Prokofiev al componer este cuento musical consistió en hacer de él una verdadera ocasión para descubrir los instrumentos asociando cada uno a los personajes de la historia y a su carácter, desde la cálida espontaneidad de las maderas para Pedro hasta la fanfarria sombría e inquietante de la trompa para el lobo.

El aforo es libre y no numerado.

In einer zweisprachigen Version interpretiert das Bläserquintett des Orchesters des Baskenlandes in Begleitung des Künstlers und Dichters Mixel Etxecopar das berühmte musikalische Märchen von Prokofjew neu – ein garantierter Zauber für alle Generationen. Prokofjews Geniestreich bei der Komposition dieses musikalischen Märchens war es, daraus einen echten Moment der Instrumentenentdeckung zu machen, indem er jedes Instrument den Figuren der Geschichte und ihrem Charakter zuordnete, von der warmen Spontaneität der Holzbläser für Peter bis zur düsteren und beunruhigenden Fanfare des Horns für den Wolf.

Freie Platzwahl und nicht nummeriert.

