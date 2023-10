3ème rencontres folkloriques d’automne Salle polyvalente Lanteuil, 4 novembre 2023, Lanteuil.

Lanteuil,Corrèze

Spectacle avec les groupes folkloriques de la Haute-Truyère Val d’Arconie et Da Minha Terra de Brive suivi d’un repas dansant sur parquet

A la salle polyvalente.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

Salle polyvalente

Lanteuil 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Show with folk groups from Haute-Truyère Val d’Arconie and Da Minha Terra from Brive, followed by a dinner and dance on the parquet floor

At the Salle Polyvalente

Actuación del grupo folclórico Haute-Truyère Val d’Arconie y Da Minha Terra de Brive, seguida de cena y baile en el parqué

En la sala polivalente

Show mit den Folkloregruppen der Haute-Truyère Val d’Arconie und Da Minha Terra aus Brive, gefolgt von einem Tanzessen auf Parkett

In der Mehrzweckhalle

Mise à jour le 2023-10-20 par Corrèze Tourisme