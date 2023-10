Dans le cadre du 3ème Rencontres Folkloriques d’Automne: repas dansant Salle polyvalente Lanteuil, 4 novembre 2023, Lanteuil.

Lanteuil,Corrèze

Repas dansant sur parquet, précédé par les groupes folkloriques de la Haute-Truyère Val d’Arconie et Da Minha de Brive (à 14h30)

A la salle polyvalente, sur réservation.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Salle polyvalente

Lanteuil 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Meal and dance on parquet floor, preceded by folk groups from Haute-Truyère Val d’Arconie and Da Minha de Brive (2:30pm)

At the Salle polyvalente, by reservation

Cena y baile sobre parqué, precedido por los grupos folclóricos Haute-Truyère Val d’Arconie y Da Minha de Brive (a las 14.30 h)

En la Sala Polivalente, previa reserva

Tanzmahl auf Parkett, davor die Folkloregruppen Haute-Truyère Val d’Arconie und Da Minha aus Brive (um 14.30 Uhr)

In der Mehrzweckhalle, mit Reservierung

Mise à jour le 2023-10-21 par Corrèze Tourisme