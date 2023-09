Soirée Moules frites à Lanteuil Salle polyvalente Lanteuil, 23 septembre 2023, Lanteuil.

Lanteuil,Corrèze

Los Rescalaires de Lanteuil organise une soirée « moules frites », repas dansant sur parquet, animée par l’orchestre Gaëtan Briat

A la salle polyvalente

Sur réservation.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

Salle polyvalente

Lanteuil 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Los Rescalaires de Lanteuil organizes a « moules frites » evening, with a dinner and dance on a parquet floor, with live music by Gaëtan Briat

At the salle polyvalente

On reservation

Los Rescalaires de Lanteuil organizan una velada de « moules frites » (mejillones con patatas fritas) y baile en la pista, con música en directo de Gaëtan Briat

En la sala del pueblo

Con reserva previa

Los Rescalaires de Lanteuil organisiert einen Abend mit « Moules Frites », einem Tanzessen auf Parkett, das von der Band Gaëtan Briat moderiert wird

In der Mehrzweckhalle

Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-09-12 par Corrèze Tourisme